Вернувшийся в родную гавань

В Кремле не получали обращений от журналиста «Новой газеты» Али Феруза и редактора агентства Regnum Юрия Баранчика с просьбой об убежище в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, в Кремле «слышали и видели сообщения…