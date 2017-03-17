Вернувшийся в родную гавань

Юрия Козырева.
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В Кремле не получали обращений от журналиста «Новой газеты» Али Феруза и редактора агентства Regnum Юрия Баранчика с просьбой об убежище в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, в Кремле «слышали и видели сообщения…
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Comments
Тетка в ванне - ужас. Понравились поющие дамы.
А вот на фото "Минеральные грязевые..." : как вы думаете, кто это там (слева) с топчана улыбается? Правильно, это наш Ильич!
"Окромя явлений щастья никаких явлений нет".