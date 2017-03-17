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Вернувшийся в родную гавань

  • Mar. 17th, 2017 at 8:01 PM

novayagazeta
Крымские фотографии шестикратного лауреата World Press Photo Юрия Козырева.



Фото: Юрий Козырев / «Новая газета». Дети с флагами у Памятника затопленным кораблям. Севастополь, ноябрь 2014 года.






Фото: Юрий Козырев / «Новая газета» Ветераны Великой Отечественной войны. Севастополь, ноябрь 2014 года.


Фото: Юрий Козырев / «Новая газета» Студенты Крымского казачьего кадетского корпуса. Белоглинка, Крым, ноябрь 2014 года.


Фото: Юрий Козырев / «Новая газета» Посетительница из Челябинска в Военно-морском музейном комплексе «Балаклава». Крым, ноябрь 2014 года.


Фото: Юрий Козырев / «Новая газета» Курсанты Севастопольской детской морской флотилии. Ноябрь 2014 года.


Фото: Юрий Козырев / «Новая газета» Минеральные грязевые ванны, предназначенные для лечения многих болезней (от артритов до бессилия). Курорт Саки, Крым, ноябрь 2014 года.


Фото: Юрий Козырев / «Новая газета» Женщина принимает грязевые ванны. Курорт Саки, Крым, ноябрь 2014 года.


Фото: Юрий Козырев / «Новая газета» Пятнадцатилетний курсант Крымского казачьего кадетского корпуса стреляет из лазерного пистолета и автомата АК-47. Крым, Белоглинка,  ноябрь 2014 года.


Фото: Юрий Козырев / «Новая газета» Горожанки поют на улице старые советские песни. Севастополь, ноябрь 2014 года.


Фото: Юрий Козырев / «Новая газета» Памятник «вежливым людям» в Симферополе. Июль, 2014 года.


Фото: Юрий Козырев / «Новая газета» Футболки с Путиным. Балаклава, Крым, ноябрь 2014 года.


Фото: Юрий Козырев / «Новая газета» Бывший генеральный прокурор Республики Крым Наталья Поклонская перед бюстом Святого Российского Императора и Страстотерпца Николая II Александровича. Симферополь, июль 2016 года.


Фото: Юрий Козырев / «Новая газета» Девушки танцуют около тира. Ялта, июль 2016 года.


Фото: Юрий Козырев / «Новая газета» Празднование Дня Военно-морского флота. Севастополь, июль 2016 года.


Фото: Юрий Козырев / «Новая газета» Девушка на набережной в День Военно-морского флота. Севастополь, июль 2016 года.

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Песков ошибся...
В Кремле не получали обращений от журналиста «Новой газеты» Али Феруза и редактора агентства Regnum Юрия Баранчика с просьбой об убежище в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, в Кремле «слышали и видели сообщения…

Comments

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agor
Mar. 17th, 2017 05:14 pm (UTC)
Весьма.
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shultz_flory
Mar. 17th, 2017 05:23 pm (UTC)
С Поклонской постановочное фото, интересно?
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g_rybins
Mar. 17th, 2017 05:36 pm (UTC)

Тетка в ванне - ужас. Понравились поющие дамы.

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comment_zero
Mar. 17th, 2017 05:44 pm (UTC)
Если это называть "возвращением в родную гавань", то и организацию (ООН) не признавшую это возвращение надо объявить пособницей (приспешницей, прислугой) мировой закулисы и запретить на территории России. Чего стесняться? Степень сумасшествия происходящего вполне уже это позволяет.
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wieder_falsch
Mar. 17th, 2017 06:36 pm (UTC)
Полный восторг!
А вот на фото "Минеральные грязевые..." : как вы думаете, кто это там (слева) с топчана улыбается? Правильно, это наш Ильич!
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old_perdell
Mar. 18th, 2017 09:40 am (UTC)
нет ли здесь какой ошибки?
Фоторепортаж, достойный "Правды" или "Российской газеты".

"Окромя явлений щастья никаких явлений нет".
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